Il tifoso della Fiorentina che aveva molestato in diretta tv la giornalista Greta Beccaglia è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione, con pena sospesa

Andrea Serrani, il tifoso della Fiorentina che aveva molestato in diretta tv la giornalista Greta Beccaglia, è stato condannato per violenza sessuale a un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa. Il giudice ha deciso la sospensione della pena subordinandola «alla partecipazione dell’imputato a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero» di soggetti condannati per violenza sessuale. Per Serrani, che ha 45 anni, è stata stabilita anche l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e il pagamento delle spese processuali.

Nel novembre del 2021, la giornalista sportiva Greta Beccaglia era stata molestata al termine della partita della Serie A di calcio Empoli-Fiorentina mentre stava parlando in collegamento con la trasmissione A tutto gol su Toscana Tv. Un uomo le aveva dato uno schiaffo sul sedere e altri due le avevano rivolto frasi sessiste. Dopo qualche giorno l’uomo che aveva colpito Beccaglia dera stato identificato dalla polizia di Empoli, incrociando il video della diretta con quelli delle telecamere di sorveglianza dello stadio.

