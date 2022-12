Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di St. Moritz un giorno dopo essersi rotta la mano

Sofia Goggia ha vinto sabato la discesa libera di St. Moritz, valida per la coppa del mondo di sci. È un successo sorprendente dopo che la sua stessa partecipazione alla gara era sembrata improbabile: nelle prove cronometrate di ieri la sciatrice italiana aveva infatti riportato la frattura scomposta al secondo e terzo metacarpo della mano sinistra. Aveva deciso per operarsi subito e accompagnata dal medico Andrea Panzeri era andata a Milano, dove le erano state applicate delle placche e un tutore, e nella serata di venerdì era rientrata a St. Moritz.

Sabato mattina si è presentata ai cancelletti di partenza della gara con un tutore alla mano e il bastoncino attaccato al guanto con del nastro adesivo. Pur non potendo contare sulla mano sinistra, Sofia Goggia ha effettuato una discesa quasi perfetta, chiudendo con il miglior tempo di 1’28”85, con 43 centesimi di vantaggio sulla slovena Ilka Stuhec e 52 centesimi sulla tedesca Kira Weidle. Goggia è prima anche nella classifica della coppa del mondo di discesa e non è nuova a imprese simili: alle Olimpiadi di Pechino di un anno fa vinse l’argento in discesa 23 giorni dopo un grave infortunio al ginocchio.