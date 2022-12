La Camera statunitense ha approvato una proposta per permettere a Porto Rico di tenere un referendum sul suo futuro

La Camera dei deputati degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che permetterebbe a Porto Rico di tenere un referendum per decidere se diventare uno stato degli Stati Uniti o se ottenere un qualche tipo di indipendenza.

Porto Rico è un gruppo di isole caraibiche che fa parte degli Stati Uniti come “territorio non incorporato” e da tempo si discute della possibilità che diventi il 51esimo stato degli Stati Uniti. In un eventuale referendum, gli elettori portoricani potrebbero anche votare per una forma di indipendenza “con associazione libera”, i cui termini dovrebbero essere negoziati in un secondo momento.

Il disegno di legge è passato alla Camera con 233 voti favorevoli e 191 contrari, ma dovrà essere esaminato entro la fine dell’anno dal Senato, dove non è detto che sarà approvato. Dopo le elezioni di metà mandato dello scorso novembre infatti il Senato continua a essere diviso praticamente a metà tra Democratici e Repubblicani, e tradizionalmente i senatori Repubblicani sono contrari all’idea che Porto Rico diventi uno stato degli Stati Uniti.

