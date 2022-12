Il M5S sosterrà Pierfrancesco Majorino del centrosinistra alle elezioni in Lombardia

Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha deciso, attraverso una votazione tra i suoi iscritti, che sosterrà il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino alle elezioni regionali in Lombardia, il 12 e 13 febbraio prossimi.

La votazione è avvenuta venerdì, dopo giorni di trattative tra il M5S, il Partito Democratico e l’Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, al termine delle quali è stato trovato un accordo di base sui principali punti programmatici. Le elezioni in Lombardia saranno le prime in cui M5S e centrosinistra saranno in coalizione dopo la fine dell’alleanza che sosteneva il governo Draghi e le successive elezioni politiche di settembre, in cui i due partiti avevano deciso di presentarsi divisi. A favore del sostegno a Majorino hanno votato 3.078 iscritti, mentre hanno votato contro in 1.788.

Majorino era stato assessore alle Politiche sociali del comune di Milano ed è attualmente un deputato del Parlamento Europeo. I principali avversari saranno il presidente uscente Attilio Fontana della Lega, sostenuto da tutto il centrodestra, e Letizia Moratti, ex vicepresidente della regione che si è candidata con Azione-Italia Viva.

