Venerdì 16 dicembre ci sarà uno sciopero nazionale dei trasporti

Venerdì 16 dicembre ci sarà uno sciopero dei trasporti in diverse regioni italiane, che riguarderà treni, autobus e linee metropolitane. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Cgil e Uil per protestare contro le misure contenute nella legge di bilancio del governo, in questi giorni in discussione in parlamento. Per il personale di Italo Treno lo sciopero sarà dalle 9:01 alle 16:59 e riguarderà i trasporti di diverse regioni: a questo link è possibile trovare la lista dei treni garantiti. Per il personale di Trenitalia lo sciopero sarà dalle 9:01 alle 17 in Toscana, Lazio, Campania, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Liguria.

In Lombardia aderirà allo sciopero il personale di Trenord dalle 9 alle 13, ma saranno previste alcune fasce orarie di garanzia, così come il trasporto verso l’aeroporto Malpensa per mezzo di bus senza fermate intermedie. Aderirà allo sciopero anche il personale di ATM, con conseguenze possibili sui trasporti previsti tra le 18 e le 22. In Emilia-Romagna lo sciopero interesserà il personale di T-PER dalle 11:30 alle 15:30 per gli autobus in circolazione tra Bologna e Ferrara. Il personale dell’ATAC, l’azienda dei trasporti del Comune di Roma, sciopererà dalle 20 alle 24. Anche in Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, provincia di Bolzano, Sardegna e Toscana lo sciopero dei servizi pubblici durerà 4 ore, con orari e modalità diverse: a questo link è possibile trovare tutti i dettagli.