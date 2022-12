Un regalo di Natale al giorno: -10

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Ogni anno a dicembre Wirecutter, l’autorevole sito di recensioni di prodotti del New York Times, compila decine di liste di idee per regali natalizi a partire dalle molte cose testate e recensite dalla redazione in quell’anno e negli anni precedenti. Oltre alle liste tematiche, quest’anno hanno pubblicato una lista delle cento idee regalo più popolari del 2022. Alcune sono cose che abbiamo consigliato anche sul Post, come la caraffa gorgogliante e le ciabatte Arizona di Birkenstock di plastica, ma la maggior parte si può acquistare solo negli Stati Uniti. Una novità interessante di quest’anno che si può comprare anche in Italia è questa saliera (o meglio salt pig) del marchio francese Emile Henry, che fa cose di ceramica per la cucina molto belle (e molto rosse).

In inglese il termine salt pig indica un tipo di saliera che ha la particolarità di rimanere sempre aperta, in modo che il sale sia sempre facilmente accessibile quando si cucina, ma allo stesso tempo di proteggerlo dall’umidità per non fargli fare grumi. A questo scopo sono fatte di ceramica o porcellana, che sono materiali che assorbono l’umidità, e diversamente da un normale contenitore hanno l’apertura posta su un lato e non in alto, in modo che il sale sia poco esposto. L’espressione salt pig è abbastanza buffa perché in inglese “pig” vuol dire maiale (e letteralmente sarebbe “maiale di sale”), ma in realtà deriva probabilmente da una vecchia espressione scozzese per “pentola”, che un tempo veniva chiamata appunto “pig” (anziché “pot”). Quella di Emile Henry costa 30 euro ed è disponibile in color argilla, blu pavone, pepe e torroncino.

Se poi volete arricchire il regalo, una buona idea potrebbe essere aggiungere una scatolina di cristalli di sale di Maldon (o sale Maldon), che si trova online ma anche facilmente nei supermercati a pochi euro. È un sale che si produce a Maldon, in Inghilterra, dalla fine dell’Ottocento ed è molto usato nelle cucine dei ristoranti perché è buono e ha una consistenza particolarmente croccante e friabile: va usato dopo la cottura, per rifinire piatti di carne o di pesce, ma anche patate, focacce o qualsiasi altra cosa lo richieda.

