Il Parlamento Europeo ha sospeso la discussione di tutte le norme che riguardano il Qatar

Il Parlamento Europeo ha approvato a larghissima maggioranza – 541 voti a favore, 2 contrari e 3 astenuti – una risoluzione che sospende la discussione parlamentare di tutte le norme che riguardano il Qatar, il piccolo paese del Medio Oriente che da qualche giorno è al centro di un presunto caso di corruzione di parlamentari europei e dei loro assistenti.

La risoluzione contiene la prima posizione ufficiale del Parlamento dall’inizio del caso: nel testo finale si legge che il Parlamento «denuncia nei termini più duri possibili il presunto tentativo del Qatar di influenzare parlamentari, ex parlamentari e funzionari tramite un’operazione di corruzione». Fra le altre cose il Parlamento invita la Commissione Europea a finalizzare la sua proposta di un unico organismo europeo che si occupi di trasparenza, promessa da tempo, e più concretamente sospende i pass per accedere nelle sedi del Parlamento a tutte le persone che «rappresentino gli interessi del Qatar», quindi anche al personale diplomatico.

La sospensione delle discussioni parlamentari sul Qatar riguarda invece principalmente una norma che doveva essere discussa nella sessione plenaria in corso in questi giorni a Strasburgo, in Francia, che doveva garantire una liberalizzazione dei visti per accedere nell’Unione Europea ai cittadini del Qatar, oltre a una norma sul libero accesso a Qatar Airways nei territori dell’Unione Europea.

