Un soldato irlandese della missione di pace dell’ONU in Libano è stato ucciso in un attacco armato contro il convoglio su cui viaggiava

Mercoledì sera un convoglio della missione di pace dell’ONU in Libano è stato attaccato con colpi d’arma da fuoco nel sud del paese mentre stava andando verso la capitale Beirut. L’attacco al convoglio, composto da due veicoli blindati, è stato compiuto verso le 23:15 locali (le 22:15 in Italia). Un soldato irlandese che era a bordo di uno dei veicoli è stato ucciso, e tre degli altri cinque membri del convoglio sono stati feriti: uno di questi è in gravi condizioni. Al momento non ci sono maggiori dettagli su chi abbia compiuto l’attacco.