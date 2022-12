Il Consiglio Europeo ha assegnato alla Bosnia-Erzegovina lo status ufficiale di paese candidato a entrare nell’Unione Europea 

Giovedì il Consiglio Europeo, l’organo che riunisce i capi di stato e di governo dell’Unione Europea, ha deciso di assegnare alla Bosnia-Erzegovina lo status ufficiale di paese candidato a entrare nell’Unione Europea: lo ha fatto sapere Charles Michel, il presidente del Consiglio Europeo, in un tweet.

Bosnia and Herzegovina was granted the status of candidate country today.

A strong signal to the people, but also a clear expectation for the new authorities to deliver on reforms.

The future of the Western Balkans is in the #EU

Congratulations!#EUCO pic.twitter.com/1TUWlGlNPu

— Charles Michel (@CharlesMichel) December 15, 2022