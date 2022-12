È stato arrestato alle Bahamas l’imprenditore di criptovalute Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, fondatore ed ex amministratore delegato della piattaforma di scambio di criptovalute FTX, è stato arrestato alle Bahamas, dove risiede e dove ha sede la sua azienda, dopo che un tribunale statunitense aveva emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti. Bankman-Fried, che è cittadino americano, è accusato di avere usato i soldi depositati dai clienti di FTX per finanziare una sua attività separata (Alameda Research, che si occupa di trading finanziario), e di aver perso in questo modo circa otto miliardi di dollari in investimenti e risparmi di migliaia di persone.

Non è ancora stato reso pubblico con quali accuse formali sia stato arrestato Bankman-Fried: il tribunale di New York che ne ha chiesto l’arresto ha fatto sapere che le renderà note martedì. Anche la Securities and Exchange Commission (SEC, l’agenzia governativa americana che si occupa di sorvegliare sull’operato delle borse) ha fatto sapere con un comunicato di aver approvato le azioni giudiziarie contro Bankman-Fried «per aver violato le leggi sui mercati azionari». I giornali americani, usando fonti proprie, hanno ipotizzato vari reati, come frode informatica, truffa e riciclaggio di denaro.

Ora che Bankman-Fried è stato arrestato dalle autorità delle Bahamas ci si aspetta che sarà estradato negli Stati Uniti. Bahamas e Stati Uniti hanno un trattato di estradizione tra loro, ma il processo potrebbe comunque richiedere qualche settimana, o perfino di più se Bankman-Fried decide di opporsi legalmente.

Former FTX CEO Sam Bankman-Fried has been arrested in the Bahamas pic.twitter.com/HQ2OKJ6kEH — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 12, 2022

Il caso di Bankman-Fried e di FTX, cominciato il mese scorso, è stato uno dei maggiori scandali di sempre nel mondo delle criptovalute, ed è stato paragonato, per la sua gravità e per gli effetti che ha avuto nel settore, al crollo della borsa di Wall Street nel 2008, che diede inizio alla grande crisi finanziaria di quegli anni.

Prima dello scandalo, FTX era una delle piattaforme di scambio di criptovalute più grandi e rispettate al mondo, e Bankman-Fried era ritenuto tra gli imprenditori più brillanti e lungimiranti del settore. Una piattaforma di criptovalute è un servizio che consente di comprare e vendere criptovalute e altri prodotti finanziari collegati.

A novembre però si era scoperto che FTX non era finanziariamente solida come si riteneva, e questo aveva provocato una crisi di fiducia nei confronti della piattaforma: moltissimi clienti avevano cercato di ritirare miliardi e miliardi di dollari di investimenti e risparmi detenuti in criptovalute. Ma FTX non aveva più i soldi dei depositi, perché Bankman-Fried li aveva usati per sostenere l’attività di una sua azienda separata, Alameda Research. L’ammanco totale in FTX ammonta a otto miliardi di dollari.

A quel punto, FTX ha dichiarato bancarotta. Non è chiaro se investitori e risparmiatori rivedranno mai i propri soldi. Il mercato delle criptovalute, peraltro, è fortemente deregolamentato (soprattutto in paesi come le Bahamas, dove FTX aveva la sua sede e dove Bankman-Fried aveva comprato appartamenti di lusso) ed è privo delle garanzie dei mercati e degli investimenti più tradizionali.

Bankman-Fried ha finora negato ogni responsabilità e ha detto che i problemi di FTX derivano da disattenzioni contabili e non da atti criminali.