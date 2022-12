Un regalo di Natale al giorno: -13

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Chi è un po’ attento alle nuove tendenze, quest’anno si sarà certamente accorto di una certa diffusione dei sabot del modello Boston di Birkenstock. Sono ciabatte che, come succede spesso ultimamente, sono diventate molto di moda anche se non hanno nulla di strettamente “modaiolo” e anzi sono da sempre considerate più comode che belle, cosa che vale anche per la maggior parte degli altri modelli dello stesso marchio. Le Boston esistono da molti anni – come insistono a ribadire le redattrici del Post che le usavano prima che diventassero “cool” – ma l’anno scorso hanno cominciato a vedersi addosso ad alcuni personaggi famosi di quelli che dettano facilmente nuove tendenze, e poi sono diventate virali su TikTok. Essendo così desiderate e non esattamente economiche, è possibile che tra le persone a cui volete fare un regalo questo Natale ce ne sia una che potrebbe apprezzarle molto.

Qualche mese fa, un articolo del New York Times raccontava come negli Stati Uniti le Boston fossero così richieste da essere diventate introvabili a prezzi normali, in particolare il modello beige chiaro. In Italia la situazione non è precipitata come negli Stati Uniti, ma comunque non tutti i modelli sono disponibili o lo sono solo per i numeri più alti. Sul sito di Birkenstock, il modello beige chiaro in pelle scamosciata, il più gettonato, è disponibile solo nei numeri più alti, dal 43 in su, mentre va un po’ meglio per altre versioni (come queste nere o queste marroni in pelle oliata): bisogna quindi tener d’occhio eventuali rifornimenti, ma potete anche provare a cercare sui siti di altri rivenditori: i prezzi vanno dai 100 ai 135 euro per i modelli base a seconda che le scegliate scamosciate, in pelle o dei vari colori disponibili.

Le persone che in redazione usano le Boston da tempo confermano che sono comodissime e che sono adatte a più stagioni: senza calze quando fa caldo e con le calze quando comincia a fare più freddo (ma non freddissimo). Le più adatte all’inverno sono quelle nella versione con all’interno pelliccia d’agnello, che è lunga e quindi si vede anche quando le si indossa: ne esistono in diversi colori (marrone, blu, nere, cammello, grigio, ma pure rosa e viola) e però costano 180 euro.

