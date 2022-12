In Iran è stata eseguita la seconda condanna a morte su una persona arrestata per aver partecipato alle proteste contro il regime

Lunedì mattina in Iran è stata eseguita la seconda condanna a morte di una persona incriminata per aver partecipato alle proteste contro il regime, che vanno avanti ormai da tre mesi nel paese: un uomo accusato di aver accoltellato e ucciso due membri delle forze di sicurezza iraniane è stato impiccato in pubblico a Mashhad, città nel nord-est del paese. Si chiamava Majid Reza Rahnavard e aveva 23 anni. La prima condanna a morte era stata eseguita lo scorso giovedì, sempre per impiccagione e ai danni di un giovane uomo accusato di aver ferito un agente di polizia durante una manifestazione.

Secondo l’organizzazione per i diritti umani Amnesty International le autorità iraniane hanno condannato a morte almeno 21 persone, in quelli che l’organizzazione ha definito «processi farsa» che hanno l’obiettivo di intimidire chi partecipa alle proteste. Nell’ampia repressione delle proteste messa in atto dalle autorità iraniane in ogni caso sono già state uccise centinaia di manifestanti, comprese decine di minori. Secondo l’organizzazione non governativa HRANA, che si occupa di diritti umani in Iran, sarebbero state uccise almeno 488 persone e ne sarebbero state arrestate oltre 18mila. Le proteste in Iran erano iniziate dopo che una donna di 22 anni, Mahsa Amini, era morta mentre era in arresto per non aver indossato correttamente il velo e si sono trasformate rapidamente in una più ampia contestazione del regime iraniano.