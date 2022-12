Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha annunciato i nomi degli otto passeggeri che lo accompagneranno nel primo viaggio attorno alla Luna con un razzo di SpaceX

Nel settembre del 2018 era stato annunciato che il primo astronauta non professionista a volare nello Spazio e a fare un viaggio intorno alla Luna su un razzo della compagnia statunitense SpaceX sarebbe stato il miliardario giapponese Yusaku Maezawa (noto soprattutto per aver creato la catena di abbigliamento Zozotown). Maezawa, che è un collezionista di arte e si ritiene un artista, ha annunciato giovedì i nomi degli otto passeggeri che lo accompagneranno nel suo primo viaggio nello Spazio, sempre che gli ambiziosi piani di SpaceX vadano in porto.

Come aveva anticipato Maezawa nell’annuncio della missione, chiamata “Dear Moon” (“cara Luna”), le otto persone selezionate si occupano in modo più o meno diretto di arte: sono il dj americano Steve Aoki, il divulgatore scientifico americano Tim Dodd (noto su YouTube come Everyday Astronaut), l’artista ceco Yemi A.D., la fotografa irlandese Rhiannon Adam, il documentarista keniano Brendan Hall, il fotografo Karim Iliya, l’attore indiano Dev Joshi e il rapper sudcoreano Chow Seung-hyun (meglio conosciuto come T.O.P.). Sono state scelte anche due riserve: la ballerina giapponese Miyu e la campionessa olimpica di snowboard Kaitlyn Farrington.

Non è ancora chiaro quale tipo di addestramento dovranno seguire Maezawa e gli altri che dovrebbero seguirlo nel suo viaggio, e non è nemmeno chiaro se la missione si terrà nel 2023, come previsto in origine: al momento infatti la gigantesca astronave di SpaceX che verrà usata per il viaggio, Starship, deve ancora essere completata e sperimentata nell’orbita terrestre.

