I 10 libri più venduti in Italia nel 2022

Mercoledì l’Associazione italiana editori (AIE) ha diffuso la classifica dei dieci libri più venduti nei primi undici mesi del 2022, secondo i dati raccolti da Nielsen BookScan. È possibile che con l’ultimo mese dell’anno, generalmente uno di quelli in cui si vendono più libri per via dei regali di Natale, qualche posizione della classifica cambi, ma già da questa lista si possono trarre delle conclusioni sui libri che sono piaciuti di più quest’anno.

Innanzitutto sono tutti romanzi, e più di metà (sei) sono libri usciti nel corso dell’ultimo anno. L’aspetto meno sorprendente della classifica è che contiene due gialli e un thriller di scrittori affermati i cui libri diventano sempre bestseller, gli italiani Gianrico Carofiglio e Antonio Manzini e lo svizzero Joël Dicker. Nemmeno la presenza dell’ultimo libro della scrittrice cilena Isabel Allende, altra autrice di bestseller, stupisce. È invece una novità degli ultimi due anni il gran numero di vendite di libri resi molto popolari, oltre che dal tradizionale passaparola, dal social network TikTok: sono infatti libri del cosiddetto “BookTok”, l’insieme di video diffusi su TikTok che parlano di libri, ben cinque di quelli in classifica.

Al primo posto c’è Fabbricante di lacrime di Erin Doom, una scrittrice italiana che usa uno pseudonimo e ha cominciato a farsi conoscere con l’autopubblicazione sulla piattaforma Wattpad. Il suo secondo libro, Nel modo in cui cade la neve, è all’ottavo posto della classifica. Lo segue un altro romanzo scritto da un’autrice italiana che usa uno pseudonimo inglese: il primo volume della serie di rosa Kiss me like you love me di Kira Shell.

Anche il terzo libro nella classifica, It ends with us dell’americana Colleen Hoover, è un romanzo rosa, è molto popolare su TikTok ed è uno di quelli di cui prima si è cominciato a parlare tra gli account di lingua inglese, per poi raggiungere quelli italiani. Negli Stati Uniti era stato pubblicato nel 2016, ma negli ultimi due anni è tornato a essere assai comprato proprio per TikTok: nel 2021 sono state vendute 768.700 copie del romanzo, 18 volte in più rispetto a quelle vendute nel 2020. In Italia l’editore Sperling & Kupfer ha scelto di non tradurre il titolo proprio per sfruttare la familiarità delle utenti di TikTok con quello in inglese.

L’influenza internazionale c’è stata anche nella rinnovata popolarità di La canzone di Achille di Madeline Miller, una riscrittura in chiave romantica di una parte dell’Iliade: è da qualche anno che, sempre grazie a TikTok, questo romanzo è molto popolare e nel 2022 è stato il settimo libro più venduto in Italia.

Il decimo in classifica infine è Finché il caffè è caldo del giapponese Toshikazu Kawaguchi, che vende bene fin da quando è uscito nel 2020. Parla di un bar in cui gli avventori, bevendo un caffè, hanno la possibilità di rivivere un momento della propria vita in cui hanno fatto una scelta sbagliata. Fa parte di una categoria di romanzi piuttosto di successo negli ultimi anni che gli addetti ai lavori chiamano “uplifting” o “feel good”, che tradotto significa che tirano su il morale. È un genere che probabilmente funziona soprattutto grazie al passaparola tradizionale e ai consigli nelle librerie.

