È stato trovato il corpo dell’ultima persona che risultava dispersa dopo la frana a Ischia

I Vigili del Fuoco hanno fatto sapere che oggi è stato individuato il corpo dell’ultima persona che risultava dispersa dopo la frana che all’alba di sabato 26 novembre ha colpito Casamicciola Terme, un comune di poco più di 7mila abitanti nel nord dell’isola di Ischia, in Campania. Si tratta di una donna, Maria Teresa Arcamone, di 31 anni. Il corpo è stato trovato nella zona di via Celario, dove è confluita gran parte del terreno che si è staccato dal monte Epomeo. In tutto, i morti nella frana sono al momento dodici.

🔴 Frana #Ischia, individuato il corpo senza di una persona nella zona di via Celario. Sale a 12 il numero delle vittime accertate [#6dicembre 14:30] pic.twitter.com/aP8erc4SFd — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 6, 2022

