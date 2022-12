I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023

Domenica mattina Amadeus, conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, ha annunciato i nomi dei 22 artisti che parteciperanno alla prossima edizione del festival, in programma dal 7 all’11 febbraio 2023. In totale i partecipanti saranno 28: gli ultimi sei si conosceranno il 16 dicembre quando si terrà la finale del concorso Sanremo Giovani, i cui vincitori otterranno la partecipazione al Festival. Anche quest’anno, come nelle ultime edizioni, non ci sarà la categoria riservata ai giovani, quella che una volta si chiamava “Nuove Proposte”.

Gli artisti annunciati oggi sono Giorgia, gli Articolo 31, Elodie, Colapesce e Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Marco Mengoni, Mr. Rain, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante, Ultimo.

Nell’elenco ci sono diversi artisti che parteciperanno per la prima volta al Festival come Ariete e Lazza, diversi che invece si sono esibiti più volte negli anni scorsi come Giorgia, Elodie, Anna Oxa e Marco Mengoni (che l’anno scorso era stato ospite della serata finale del Festival). I meno conosciuti sono probabilmente Rosa Chemical, giovane rapper torinese, e LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, figlio del cantante napoletano Gigi D’Alessio.

La scorsa edizione del festival ottenne estesi apprezzamenti di critica e pubblico e fu vinta da Mahmood e Blanco con la canzone “Brividi”.

