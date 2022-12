È stata incendiata l’automobile di Susanna Schlein, la prima consigliera dell’ambasciata italiana ad Atene

Nella notte tra giovedì e venerdì è stata incendiata l’automobile della prima consigliera dell’ambasciata italiana di Atene, Susanna Schlein (che è la sorella dell’ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein). Accanto a un’altra auto di proprietà di Schlein è stata trovata una bomba molotov inesplosa. Le ragioni di questi attacchi non sono chiare, la polizia greca sta indagando sul caso. Quello di consigliere d’ambasciata è il terzo grado della carriera diplomatica italiana: in particolare ad Atene Schlein è la seconda persona in carica dopo l’ambasciatrice Patrizia Falcinelli.

Attentato contro il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia in #Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò ad #Atene per incontrare il Primo Ministro @kmitsotakis. Visiterò l’Ambasciata d’Italia. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) December 2, 2022