Il processo per il presunto stupro nel parlamento australiano è stato archiviato per i rischi alla salute mentale della donna che aveva presentato le accuse

Il processo per il presunto stupro avvenuto nel 2019 nel parlamento australiano è stato archiviato, dopo che a ottobre era già stato annullato per una violazione del regolamento da parte della giuria. Bruce Lehrmann, un ex collaboratore del partito liberale, era accusato di aver stuprato una sua collega, Brittany Higgins, nell’ufficio della ministra della Difesa. Lehrmann ha sempre respinto ogni accusa a suo carico.

Inizialmente era stato previsto un nuovo processo per febbraio, ma i pubblici ministeri hanno stabilito che tenerlo potesse essere troppo rischioso per la salute mentale di Higgins, che è attualmente ricoverata in ospedale per affrontare il trauma dovuto al presunto stupro. Shane Drumgold, il direttore delle procure australiane del territorio della capitale Canberra, dove si sarebbe dovuto svolgere il processo, ha detto che un nuovo processo avrebbe comportato «un rischio significativo e inaccettabile per la vita della persona che ha denunciato» e la sua salute mentale. Drumgold ha detto di aver preso questa decisione dopo aver consultato il parere di due esperti medici indipendenti.