L’account Twitter di Kanye West è stato sospeso, dopo che aveva postato un’immagine antisemita

L’account Twitter del rapper Kanye West, che da tempo si fa chiamare Ye, è stato sospeso dopo che giovedì sera aveva postato un’immagine con una Stella di David, che rappresenta la religiosità ebraica, combinata con una svastica, un simbolo largamente associato al nazismo. Prima della sospensione l’account aveva oltre 32 milioni di follower. Elon Musk, che come nuovo proprietario di Twitter sta adottando una politica di moderazione dei contenuti e sospensione degli account molto blanda, ha detto che l’immagine postata dal rapper violava le regole del social network contro l’incitamento alla violenza.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022