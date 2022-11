Un giornalista della BBC è stato picchiato e arrestato dalla polizia cinese durante le proteste a Shanghai

Domenica uno dei giornalisti dell’emittente pubblica britannica BBC che si trova in Cina, Edward Lawrence, è stato arrestato mentre raccontava le eccezionali proteste contro la cosiddetta strategia “zero COVID” a Shanghai. Lawrence ha raccontato di essere stato picchiato dalla polizia, prima di essere arrestato, e di essere stato poi liberato solo diverse ore dopo.

«Non abbiamo avuto alcuna spiegazione ufficiale o scuse da parte delle autorità cinesi, al di là di un’affermazione da parte dei funzionari che in seguito lo hanno rilasciato, secondo cui lo avrebbero arrestato per il suo bene, per evitare che prendesse il Covid dalla folla», ha detto BBC. Quella di Shanghai è la più grande delle manifestazioni che si stanno tenendo in Cina in questi giorni.