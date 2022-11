C’è stato un nubifragio a Ischia

Un nubifragio avvenuto nella notte sull’isola di Ischia, in Campania, ha causato grossi danni agli edifici e allagamenti per le strade: intorno alle 5 di sabato mattina le forti piogge hanno provocato una frana nel comune di Casamicciola, che ha travolto diverse abitazioni. Secondo i carabinieri al momento ci sono 13 persone disperse.

La frana ha causato anche un’ampia colata di fango, che ha travolto diverse automobili e alcuni alberi, trascinandoli fino al mare. Una persona che era rimasta bloccata nel fango è stata salvata dai soccorritori. Alcune abitazioni sono rimaste senza elettricità.

Sul posto sono al lavoro carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile per cercare i dispersi e valutare le condizioni degli altri abitanti nelle zone dove si sono avuti i danni maggiori. Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ha chiesto alle persone di non uscire di casa fino a che le condizioni non miglioreranno. Il maltempo sulla Campania dovrebbe proseguire per tutta la giornata di sabato: dalle 21 di venerdì sera era stata segnalata un’allerta meteo arancione sulla zona.