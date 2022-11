Elon Musk ha detto che potrebbe sostenere il Repubblicano Ron DeSantis alle presidenziali statunitensi

Elon Musk ha detto su Twitter (rispondendo “sì” a una domanda sull’argomento) che sarebbe disposto a supportare il repubblicano Ron DeSantis qualora si candidasse alle elezioni presidenziali americane del 2024. DeSantis, da poco rieletto governatore della Florida con molti voti di vantaggio sull’avversario, potrebbe diventare uno dei principali rivali di Donald Trump alle primarie dei Repubblicani in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Prima di rispondere “sì” alla domanda sul sostegno a DeSantis, Musk aveva scritto: «Per le presidenziali del 2024 la mia preferenza andrà a qualcuno che sia sensibile e centrista. Avevo sperato potesse valere per l’amministrazione Biden, ma finora ne sono stato deluso». Musk ha ricordato inoltre di aver votato per Biden alle ultime elezioni.

But freedom of speech is the bedrock of a strong democracy and must take precedence.

My preference for the 2024 presidency is someone sensible and centrist. I had hoped that would the case for the Biden administration, but have been disappointed so far.

