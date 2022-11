L’ESA ha selezionato 17 nuovi astronauti e astronaute

L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha annunciato i 17 nuovi astronauti e astronaute che nei prossimi anni seguiranno la formazione per partecipare alle missioni spaziali, dopo una selezione durata quasi due anni. Tra le persone selezionate ci sono cinque astronauti di carriera, un astronauta con disabilità e undici riserve, compresi un italiano e un’italiana. È la prima selezione di persone per questi incarichi da 13 anni (avevano fatto domanda in 25mila) e l’annuncio era molto atteso, perché la nuova classe di astronauti e astronaute parteciperà a missioni importanti, comprese quelle per tornare sulla Luna.

Le astronaute e gli astronauti di carriera faranno parte in maniera permanente dello staff dell’ESA, mentre le riserve saranno selezionate per specifiche attività in base alle esigenze. Alcune di loro nel corso del tempo potrebbero essere inoltre integrate nel Corpo astronauti permanente dell’agenzia.

Gli astronauti e le astronaute di carriera sono: Sophie Adenot (Francia), Pablo Álvarez Fernández (Spagna), Rosemary Coogan (Regno Unito), Raphaël Liégeois (Belgio) e Marco Sieber (Svizzera). L’ESA ha inoltre selezionato il proprio primo “parastronauta”: John McFall, del Regno Unito. Parteciperà a specifici programmi legati allo studio delle opportunità per le persone disabili nell’esplorazione spaziale.

Il presidente di @ASI_spazio Giorgio Saccoccia con le due riserve italiane del Corpo Astronauti Europeo Andrea Patassa e Anthea Comellini pic.twitter.com/kKpcZinb8j — Agenzia Spaziale ITA (@ASI_spazio) November 23, 2022

Nella nuova classe selezionata dall’ESA non ci sono astronauti di carriera italiani, ma per l’Italia ci sono già Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Nella selezione per l’Italia sono rientrati come riserve Andrea Patassa e Anthea Comellini, nati rispettivamente nel 1991 e nel 1992. Insieme alle altre persone scelte dall’ESA, parteciperanno alla formazione nel Centro europeo per gli astronauti a Colonia, in Germania. L’addestramento durerà un anno per apprendere i rudimenti generali e sarà poi seguito dalla formazione per la Stazione spaziale internazionale (ISS). Ci saranno poi sessioni di addestramento specifiche in base alle missioni spaziali cui saranno assegnati.