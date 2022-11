Almeno 400 persone migranti sono state soccorse al largo di Creta, in Grecia: si trovavano su una barca che aveva lanciato una richiesta di soccorso nella notte tra lunedì e martedì. Un peschereccio l’ha intercettata e rimorchiata fino al porto di Paleochora, nel sud-ovest dell’isola. Un portavoce della Guardia Costiera greca ha detto che sulla barca erano presenti tra le quattrocento e le cinquecento persone, ma non ha dato alcuna informazione sulla loro provenienza o nazionalità.

Oggi, il governo greco ha chiesto di applicare la “dichiarazione di solidarietà” che era stata adottata a giugno di quest’anno da 21 stati membri dell’Unione Europea, e che prevedeva un meccanismo – volontario e non vincolante – di sostegno ai paesi più esposti ai flussi migratori, tramite contributi economici o ricollocamenti di migranti. Questo piano però di fatto non è mai stato messo in pratica.

