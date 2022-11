Almeno tre persone sono state uccise in Turchia in un attacco con cinque razzi sparati dalla Siria 

Secondo le autorità turche almeno tre persone sono state uccise in Turchia in un attacco compiuto con cinque razzi lanciati dalla Siria, al confine con il territorio turco. I razzi sono caduti nel distretto di Karkamis, sempre a ridosso del confine turco-siriano: sembra che abbiano colpito due case, una scuola e un furgone e che ci siano almeno sei feriti, due dei quali gravi.

Non ci sono ancora conferme sulle responsabilità dell’attacco. Al Jazeera dice che una possibilità è che sia stato il PKK, milizia indipendentista curda che il governo turco considera un’organizzazione terroristica. Se così fosse, l’attacco potrebbe essere una ritorsione per i bombardamenti turchi condotti nel fine settimana in Iraq e in Siria, alcuni dei quali nei territori controllati dai curdi.

I bombardamenti della Turchia sono stati descritti a loro volta come una ritorsione per l’attentato compiuto domenica 13 novembre a Istanbul, in cui sono state uccise sei persone e ne sono state ferite più di 80: le autorità turche ritengono che il responsabile dell’attentato sia proprio il PKK.