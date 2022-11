C’è stato un forte terremoto in Indonesia

Lunedì c’è stato un terremoto di magnitudo 5.6 sull’isola di Giava, in Indonesia: secondo le informazioni fornite dal capo dell’agenzia nazionale per la gestione delle emergenze, sono morte almeno 46 persone e ci sono centinaia di feriti.

Il terremoto ha causato molti danni in diverse città dell’isola, compresa la capitale Giacarta. L’epicentro è stato a Cianjur, una città nella provincia di Giava Occidentale, 75 chilometri a sud di Giacarta: qui si sono avuti i maggiori danni e sono crollati molti edifici. L’agenzia nazionale per la geofisica e la meteorologia ha detto che non ci sono le condizioni perché i fenomeni sismici provochino uno tsunami.

L’Indonesia, un paese di 270 milioni di abitanti tra l’oceano Indiano e il Pacifico, è spesso colpito da terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami a causa della zona in cui si trova, quella che i geologi chiamano “cintura di fuoco”: una linea lunga circa 40mila chilometri in cui si concentrano molti vulcani e faglie, che parte dal sud della Nuova Zelanda, sale fino a sopra il Giappone e arriva all’estremo nord del continente americano. Si calcola che circa il 90 per cento dei terremoti a livello mondiale avvenga lì.