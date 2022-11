A Sydney diversi studenti sono rimasti ustionati durante un esperimento di chimica in classe andato male

Lunedì a Sydney, in Australia, diversi studenti di una scuola elementare sono rimasti feriti dopo che un esperimento di chimica realizzato in classe è andato male: almeno due sono stati portati via in ambulanza con ustioni gravi, mentre altri nove avevano ustioni superficiali. È stato necessario l’intervento di elicotteri, ambulanze e vigili del fuoco. Secondo i media locali l’esperimento prevedeva l’uso di bicarbonato di sodio e alcol denaturato, ma non ci sono al momento ulteriori dettagli.