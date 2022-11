Umberto Bossi, deputato, fondatore della Lega Nord e segretario del partito fino al 2012, è stato ricoverato in ospedale in seguito a un malore avuto sabato pomeriggio nella sua casa di Gemonio, in provincia di Varese. ANSA scrive che è arrivato in ospedale «vigile» e che al momento sono in corso accertamenti. Bossi, che ha 81 anni, era stato colpito da un ictus nel 2004 e aveva avuto un altro malore all’inizio del 2019.