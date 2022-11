I sindacati hanno indetto uno sciopero dei lavoratori del teatro La Scala di Milano per un giorno di prove generali della prima

I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno indetto uno sciopero per i lavoratori e le lavoratrici del teatro La Scala di Milano. Lo scioperò sarà sabato 26 novembre, giorno in cui era prevista la prova generale dell’opera Boris Godunov, che verrà messa in scena il 7 dicembre per l’inaugurazione della stagione 2022/2023, a cui parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Lo sciopero è stato indetto dopo che il consiglio di amministrazione della Scala non aveva risposto alle richieste dei sindacati rispetto al rinnovo del contratto unico dei lavoratori della Scala per il biennio 2023/2025. Il 23 novembre è inoltre prevista un’assemblea dei lavoratori.