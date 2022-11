L’attore Brendan Fraser ha detto che non parteciperà ai Golden Globe, dopo che nel 2018 aveva accusato di molestie l’ex presidente dell’associazione che li organizza

In un’intervista a GQ, l’attore Brendan Fraser ha annunciato che non parteciperà alla prossima cerimonia dei Golden Globe, i premi americani per cinema e tv che vengono assegnati dall’associazione Hollywood Foreign Press, dopo che nel 2018 aveva accusato di molestie l’ex presidente dell’associazione. Fraser ha detto che non ci sarà nemmeno se dovesse ricevere una nomination per il suo ruolo nel film The Whale, per il quale è ritenuto dalla critica uno dei più probabili vincitori del premio come miglior attore protagonista.

Nel 2018 Fraser accusò pubblicamente Philip Berk, a lungo membro e presidente della Hollywood Foreign Press, di averlo palpeggiato durante un pranzo nel 2003: Berk negò le accuse ma poi inviò una lettera di scuse a Fraser. In seguito a un’indagine interna, la Hollywood Foreign Press disse di aver concluso che Berk nel 2003 avesse «toccato in modo inappropriato Fraser» ma che si trattava di «uno scherzo» e non di «un’avance sessuale». L’associazione decise di non espellere Berk all’epoca, ma lo ha fatto comunque l’anno scorso nell’ambito dei più ampi scandali e accuse di razzismo che l’hanno coinvolta. In particolare, Berk fu espulso dopo aver definito il Black Lives Matter «un movimento razzista di odio».

