Leader mondiali in colorate camicie indonesiane

Martedì sera a Bali, in Indonesia, si è tenuta una cena formale con i capi di Stato e di governo che stanno partecipando al G20, la riunione dei leader di 19 tra i paesi più industrializzati del mondo più l’Unione Europea. La cena si è svolta al Garuda Wisnu Kencana, un importante parco culturale di Bali, e per l’occasione i politici presenti hanno indossato abiti tradizionali indonesiani, per lo più camicie molto colorate in stampa batik (la cena si è tenuta prima della diffusione della notizia dell’esplosione in Polonia forse causata da un missile russo o da un missile ucraino sparato per intercettarne uno russo: quello che sappiamo finora su questa storia si può leggere qui).

Il presidente indonesiano Joko Widodo e la moglie Iriana hanno accolto la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, il primo ministro canadese Justin Trudeau e quello britannico Rishi Sunak, il presidente cinese Xi Jinping e quello sudcoreano Yoon Suk-yeol, ma anche il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, tra gli altri. Il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman e il presidente Emmanuel Macron erano tra i pochi ad avere mantenuto i soliti abiti formali. Non ha partecipato alla cena il presiedente degli Stati Uniti Joe Biden, pare per occuparsi di altre questioni non meglio specificate.

La riunione del G20 si svolge ogni anno in un paese diverso e dura due giorni, al termine dei quali viene redatta una dichiarazione in cui i leader esprimono una posizione comune, non vincolante legalmente, riguardo a un tema specifico: quest’anno il centro delle discussioni è la situazione della guerra in Ucraina.