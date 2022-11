In Campania sono state arrestate quattro persone accusate di far parte di un’associazione terroristica «di matrice neonazista»

Martedì mattina la polizia ha arrestato quattro persone residenti nelle province di Napoli, Caserta e Avellino con l’accusa di far parte di un’associazione con finalità di terrorismo «di matrice neonazista, suprematista e negazionista». Sono in corso anche oltre trenta perquisizioni in tutta Italia, e a una quinta persona residente a Roma è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le quattro persone arrestate, di cui non sono stati diffusi i nomi, erano state già perquisite nel 2021, nell’ambito di un’indagine della procura di Napoli sull’associazione sovversiva e neonazista “Ordine di Hagal”: in quel caso da alcune intercettazioni era emerso che i membri dell’associazione erano in possesso di armi e avevano intenzione di progettare azioni violente.