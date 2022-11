La Russia ha attaccato diverse città ucraine, tra cui Kiev

Martedì pomeriggio varie città dell’Ucraina, fra cui la capitale Kiev, Leopoli e Kharkiv, sono state oggetto di un attacco missilistico da parte dell’esercito russo, il più consistente dopo il ritiro russo dalla città ucraina di Kherson, avvenuto pochi giorni fa. Almeno due missili hanno colpito zone residenziali di Kiev, ha detto il sindaco Vitali Klitschko, mentre allarmi e difese antiaeree sono stati attivati in vari regioni del paese: una persona è stata uccisa, ma ce ne sono ancora molte che risultano disperse.

Gli attacchi sono iniziati quando era già in corso il G20 a Bali, in Indonesia, dove i leader mondiali presenti stanno discutendo anche della guerra in Ucraina e delle conseguenze che ha prodotto. Secondo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba gli attacchi sarebbero stati compiuti dalla Russia proprio in risposta ai negoziati in corso al G20: i leader mondiali starebbero infatti preparando una dichiarazione congiunta in cui condannano l’invasione dell’Ucraina.

In una bozza della dichiarazione, visionata da Bloomberg, si parla della necessità di porre fine alla «guerra in Ucraina», anche se non viene mai nominata la Russia come parte colpevole di aver dato inizio al conflitto. Al G20 sta partecipando in rappresentanza della Russia il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, che martedì ha criticato duramente la bozza sostenendo che i leader dei paesi occidentali abbiano voluto «politicizzare quella dichiarazione».

Già nei giorni scorsi il governo locale della capitale avevano avvertito la popolazione della possibilità di un imminente attacco missilistico, e in queste ore ha invitato gli abitanti a restare nei rifugi antibomba. Appelli simili sono stati effettuati da altre autorità regionali e dall’ambasciata americana a Kiev.