Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha smentito di essere stato ricoverato in ospedale a Bali, notizia che era stata data da diversi giornali

Lunedì mattina il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha smentito di essere stato ricoverato in ospedale a Bali, in Indonesia, come invece aveva scritto l’agenzia di stampa Associated Press, ripresa da diversi giornali internazionali. Associated Press aveva citato fonti governative e mediche indonesiane, che avevano voluto rimanere anonime.

Lavrov si trova a Bali per partecipare al G20, la riunione dei leader di 19 tra i paesi più industrializzati del mondo, più l’Unione Europea, e secondo le fonti di Associated Press sarebbe stato ricoverato per un problema cardiaco. Poco dopo la diffusione della notizia, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha pubblicato sui social network un video che ritrae Lavrov nel suo hotel a Bali mentre smentisce di essere stato ricoverato e definisce quanto scritto da Associated Press «una falsificazione acrobatica». Al momento, comunque, non è chiaro se prima della realizzazione del video Lavrov fosse stato realmente ricoverato, anche solo per accertamenti.

Maria #Zakharova published a video with #Lavrov to prove that he is well. pic.twitter.com/PfKHMvxM8j — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2022

Lavrov è l’unico rappresentante del governo russo che parteciperà in persona al G20, i cui lavori cominceranno martedì (il presidente russo Vladimir Putin aveva fatto sapere che forse avrebbe partecipato in videoconferenza). Il G20 di Bali è il primo dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina.