È stato confermato ufficialmente che Putin non parteciperà di persona al prossimo G20

Dopo alcune indiscrezioni, giovedì è stato confermato in via ufficiale che il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà di persona al prossimo G20, cioè la riunione dei leader di 19 tra i paesi più industrializzati del mondo, più l’Unione Europea: lo hanno fatto sapere un funzionario del governo dell’Indonesia, dove si terrà il G20, e una rappresentante dell’ambasciata russa in Indonesia. Entrambi hanno detto che Putin potrebbe comunque partecipare virtualmente ad alcuni incontri. La Russia sarà invece rappresentata fisicamente al G20 dal suo ministro degli Esteri, Sergei Lavrov.

La riunione si svolgerà tra il 15 e il 16 novembre sull’isola indonesiana di Bali, e sulla partecipazione o meno di Putin si discuteva da settimane: quello in programma è infatti il primo G20 dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, e nel caso Putin avesse partecipato sarebbe stata la prima occasione per un suo incontro con i leader occidentali.