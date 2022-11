La partecipazione di Enrico Montesano a “Ballando con le stelle” è stata interrotta dopo che l’attore aveva indossato una maglietta con il simbolo della Xª MAS

La Rai ha interrotto la partecipazione di Enrico Montesano al programma Ballando con le stelle, dopo che l’attore si era presentato alle prove con una maglietta con il simbolo della Xª MAS, corpo militare d’epoca fascista.

In un comunicato la Rai ha detto che l’atteggiamento di Montesano è «inaccettabile» e ha chiesto scusa a tutti i telespettatori «e in particolare a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento».

Montesano con la maglietta neofascista della Decima mas "memento audere semper"…

non era Predappio, ma Rai 1 in prima serata… #BallandoConLeStelle #Montesano #SelvaggiaLucarelli #Xmas pic.twitter.com/uuiWs97Vqg — Sirio (@siriomerenda) November 13, 2022

Le polemiche sulla maglietta di Montesano erano iniziate sui social network subito dopo che il programma era andato in onda su Rai 1, sabato sera. In uno spezzone registrato si vedeva Montesano provare i passi di danza, che avrebbe poi eseguito in diretta, con addosso una maglietta con sul petto il simbolo della Xª MAS e sulla schiena il motto fascista in latino “Memento audere sempre” (“Ricorda di osare sempre”). Le polemiche erano state amplificate dal fatto che lo spezzone era stato registrato nei giorni precedenti, quindi gli autori del programma avevano avuto modo e tempo di controllarne il contenuto.

La Xª MAS (o più precisamente la Xª Flottiglia MAS) era stata prima un corpo militare dell’esercito del Regno d’Italia, e dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 si era ricostituita come corpo militare della Repubblica di Salò, restando fedele a Benito Mussolini anche dopo la fine del regime. Per questo viene spesso ricordata e celebrata da gruppi di estrema destra e neofascisti.