Weekly Beasts

Nelle foto degli animali fotografati nei giorni scorsi ci sono due storie curiose. La prima riguarda un cucciolo di echidna trovato poche settimane fa sul ciglio di una strada con la mamma poco lontano, morta. È stato portato al Taronga Zoo di Sydney dove operatori e veterinari sono impegnati per farlo sopravvivere: è seguito principalmente da un’operatrice che per nutrirlo deve mettersi una soluzione apposita sul palmo della mano per simulare il metodo di allattamento delle echidna, che non essendo provviste di capezzoli secernono il latte attraverso i pori. Finito il suo turno, l’operatrice si porta l’echidna a casa per la notte e gli farà da madre almeno per i prossimi sei mesi. Altre foto le trovate qui.

L’altra storia invece è un caso sudcoreano di scontri presidenziali e ha come protagonisti due cani di razza Pungsan che il dittatore nordcoreano Kim Jong-un regalò all’allora presidente sudcoreano Moon Jae-in nel 2018, nell’ambito degli storici ma vani incontri tra i leader delle due Coree per cercare di formalizzare la fine della guerra tra i due paesi. Dopo la fine del suo mandato, sei mesi fa, Moon aveva trovato un accordo per continuare a tenere i cani con sé: ora però pare che ci siano discussioni con l’attuale presidente Yoon Suk-yeol su chi debba mantenerli e prendersene cura.