La moda dei gioielli ai denti

Negli ultimi mesi è tornata la moda dei brillantini ai denti che si era diffusa alla fine degli anni Novanta per poi sparire nei primi anni Duemila. Modelle e celebrità – come la cantante catalana Rosalía – hanno cominciato a mostrare i propri denti decorati e su TikTok si sono diffusi video tutorial che mostrano come attaccarli con la colla.

È una delle tante tendenze tornate insieme all’estetica cosiddetta Y2K, cioè quella di chi era giovane negli anni a cavallo del Duemila. Allo stesso tempo però riprende anche un’altra moda degli ultimi anni e cioè quella di decorare i propri denti con i grills, o grillz, i “gioielli dentali” molto usati da rapper e artisti afroamericani.

I grills sono di fatto piccole protesi rimovibili fatte di oro, argento o altri metalli preziosi, a volte con pietre incastonate, realizzati su misura per adattarsi a uno o più denti di chi li indossa. Nella comunità afroamericana e nella musica hip hop si usano dagli anni Ottanta, ma ultimamente si sono visti addosso a varie celebrità anche in altri contesti. In Italia uno dei primi è stato Sfera Ebbasta e l’ultimo è stato il cantante dei Måneskin, Damiano David, che durante un concerto a Madrid ha mostrato i suoi canini ricoperti d’oro.

Una delle prime comparse dei grills in un contesto di alta moda è stata quella di una copertina di Vogue Hommes del 1975 in cui si vedeva solo la bocca della cantante e attrice giamaicana Grace Jones con i denti interamente ricoperti da una specie di dentiera d’oro. L’invenzione dei grills però viene fatta risalire ai primi anni Ottanta e all’artista Eddie Plein, la cui storia è stata ricostruita nel recente libro Mouth Full of Golds. Il suo negozio nel Queens, a New York, divenne la gioielleria di riferimento per imprenditori e artisti afroamericani che in quegli anni cominciavano ad affermarsi socialmente e quindi a creare una loro estetica riconoscibile.

Vogue Hommes N°12 Spring 1975

— Grace Jones by Hans Feurer pic.twitter.com/KzwvjvA2LF — @PAM_BOY (@pam_boy) November 11, 2021

Da allora i grills sono diventati per molti rapper un accessorio imprescindibile, che al pari di catene d’oro, orologi e anelli vistosi vengono usati per ostentare ricchezza e uno status sociale elevato. Nella cultura hip hop è un modo per mostrare di “avercela fatta” nonostante le umili origini che spesso hanno le persone nere americane. Li usano da sempre artisti come 50 Cent, Jay-Z, Lil Wayne e Kanye West. A maggio i cantanti A$AP Rocky e Rihanna li avevano usati per annunciare il loro matrimonio in un video musicale: sui grills di lui si leggeva «vuoi sposarmi?» e su quelli di lei: «lo voglio». Sull’ultima copertina dell’ultimo album del rapper canadese Drake, uscita qualche giorno fa, c’è il ritratto di una donna che sorride e mostra i due incisivi incorniciati in una piccola gabbia d’oro.

Negli ultimi anni però i grills sono diventati un accessorio di moda anche al di fuori della musica hip hop afroamericana e se ne sono cominciati a vedere di mille tipi diversi, anche nella moda femminile. Nel 2018, per il videoclip della sua canzone “Dark Horse”, la cantante Katy Perry fece realizzare una “dentiera gioiello” da un milione di dollari che entrò nel Guinness dei primati come “grill più prezioso” mai esistito. Tra le altre celebrità che li usano da un po’ e in varie occasioni ci sono Madonna, l’ultima volta durante l’intervista televisiva al Tonight Show di Jimmy Fellon, Kim Kardashian e Miley Cyrus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr. Bill Cosmetic Dentist (@drbilldorfman)

Per quanto diffusi, i grills continuano a essere un accessorio che evoca un certo tipo di estetica, spudorata nel suo modo di ostentare il lusso e quindi parecchio pacchiana. Anche per questo alcuni hanno preferito interpretare questa moda usando al posto dei grills i brillantini incollabili (o tooth gems), che fanno un effetto più scherzoso e sono meno visibili, oltre che molto meno costosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Dovendo essere realizzati necessariamente su misura, infatti, i grills sono di fatto gioielli artigianali. Uno dei laboratori più famosi negli Stati Uniti è quello del rapper Paul Wall, che divenne inizialmente famoso per i suoi grills particolarmente elaborati e poi decise di mettersi a venderli: dal 2016 ha un negozio a Houston che ne cura la produzione e la manutenzione, dal calco dei denti alla pulizia. Intervistato dal New York Times, ha raccontato che negli anni Novanta «non li chiamavamo grills, li chiamavamo denti d’oro». Altri nomi diventati famosi più di recente in questo settore sono quelli di Dolly Cohen e Helen Harris (il marchio si chiama Helen with the gold teeth) che la rivista Elle ha definito «in parte dentiste, in parte scultrici concettuali, in parte designer di gioielli».