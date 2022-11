Paul Haggis è stato dichiarato responsabile di stupro

Il regista canadese Paul Haggis, premio Oscar nel 2006 per il film Crash, è stato dichiarato responsabile di stupro nell’ambito del processo civile che lo vedeva coinvolto a New York, avviato in seguito alla denuncia di Haleigh Breest. La giuria, composta da quattro uomini e due donne, ha stabilito che Haggis dovrà risarcire Breest con 7,5 milioni di dollari e ha chiesto che siano adottati ulteriori provvedimenti, che saranno decisi dal giudice la prossima settimana.

Il processo era iniziato tre settimane fa sulla base delle dichiarazioni fornite da Breest, che aveva fatto causa a Haggis nel 2017, sostenendo che nel 2013 il regista l’avesse obbligata a un rapporto sessuale orale e che l’avesse poi violentata nella sua casa di Soho, un quartiere di New York, dopo un evento in città. Haggis aveva respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse stato consensuale e che Breest stesse cercando il modo di ottenere denaro tramite il processo.

All’epoca dei fatti Breest aveva 26 anni e lavorava nelle pubbliche relazioni in ambito cinematografico, mentre Haggis ne aveva 59. Durante il processo aveva raccontato di avere accettato di bere qualcosa nell’appartamento di Haggis al termine dell’evento, dopo che quest’ultimo si era rifiutato di proseguire la serata in un locale. Breest aveva poi detto che Haggis l’aveva più volte baciata contro la sua volontà, che l’aveva portata nella propria stanza da letto, dove sarebbe poi avvenuta la violenza.

Haggis al processo aveva invece fornito una versione diversa, sostenendo che Breest fosse apparsa molto interessata a lui e che tutto si era svolto consensualmente. Il regista aveva inoltre detto di non ricordare se ci fosse stato un rapporto sessuale completo quella sera.

Dopo la denuncia di Breest a fine 2017, altre tre donne avevano denunciato Haggis nel 2018 per stupro e aggressione sessuale. Nell’estate di quest’anno, Haggis era stato accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate in Italia da una donna inglese di 28 anni. Il regista era in Puglia per girare uno spot promozionale e partecipare a un festival. Al momento dell’arresto Haggis si era dichiarato innocente, pur confermando di avere avuto rapporti «consensuali» nel corso di tre giorni trascorsi insieme alla donna che lo aveva poi denunciato.

Haggis, che ha 69 anni, ha scritto le sceneggiature di vari episodi per famose serie televisive e, nel 2004, di Million Dollar Baby, film diretto da Clint Eastwood. Nel 2005 ha firmato sceneggiatura, regia e produzione di Crash – Contatto Fisico, che ha vinto tre Oscar. Nel 2006 Haggis ha realizzato la sceneggiatura di The Last Kiss, remake americano di L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, e poi di Casino Royale. Ha continuato a lavorare con Clint Eastwood, con cui ha collaborato per lo sviluppo del soggetto del film Lettere da Iwo Jima e per la sceneggiatura di Flags of Our Fathers. Nel 2007 Haggis è tornato alla regia con il film Nella valle di Elah.