John Fetterman, il candidato che ebbe un ictus a maggio, ha vinto in Pennsylvania

Alle elezioni di metà mandato il Democratico John Fetterman ha vinto in Pennsylvania un conteso seggio al Senato: ha battuto il Repubblicano Mehmet Oz, nonostante un grave ictus che aveva messo in crisi la sua campagna elettorale. Il risultato delle elezioni era molto atteso sia perché Fetterman e Oz sono due personaggi piuttosto noti in tutti gli Stati Uniti, sia perché quello della Pennsylvania è uno dei seggi in bilico che potrebbe decidere quali dei due partiti controllerà il Senato.

It's official. I will be the next U.S. Senator from Pennsylvania.

We bet on the people of Pennsylvania – and you didn’t let us down

And I won’t let you down. Thank you.

— John Fetterman (@JohnFetterman) November 9, 2022