Gavin Williamson, funzionario del governo britannico, si è dimesso per alcune accuse di bullismo

Gavin Williamson si è dimesso dal governo del nuovo primo ministro Conservatore Rishi Sunak per via di alcune accuse di bullismo. Nel governo di Sunak occupava l’incarico di ministro di Stato (Minister of State without Portfolio), che non è un ruolo ministeriale ma un ufficio il cui rappresentante si occupa di dare supporto al Chancellor of the Duchy of Lancaster, che è la seconda carica più importante del governo dopo quella del primo ministro, ruolo attualmente ricoperto da Oliver Dowden.

Williamson è stato accusato di aver inviato messaggi dal contenuto offensivo a un parlamentare Conservatore e di aver trattato male un funzionario pubblico quando era ministro della Difesa. Un’altra parlamentare, Anne Milton, ha detto che il suo atteggiamento era «minaccioso» e «intimidatorio». Williamson ha negato le accuse, che però secondo lui avrebbero potuto diventare una «distrazione» dal «buon operato» del governo.

Williamson ha 46 anni e in passato era stato ministro della Difesa tra il 2017 e il 2019 nel governo di Theresa May e ministro dell’Istruzione con quello di Boris Johnson fino al settembre del 2021.