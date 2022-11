Le elezioni di metà mandato sono ancora in bilico

È in corso negli Stati Uniti il conteggio dei voti per le elezioni di metà mandato (in inglese: midterm), in cui a due anni di distanza dall’inizio del mandato del presidente si rinnovano tutti i seggi della Camera e un terzo di quelli del Senato, più centinaia di importanti cariche locali. Il risultato in assoluto più atteso, cioè quale dei due grandi partiti americani otterrà il controllo del Congresso, è ancora molto lontano: il Partito Repubblicano è dato come favorito per la maggioranza alla Camera, ma al Senato ci sono numerosi seggi ancora in bilico, i cui i risultati si sapranno soltanto nelle prossime ore.

In queste elezioni devono essere rinnovati 435 seggi alla Camera e 35 al Senato: per ora, gli unici risultati certi sono sono quelli nei seggi meno contesi, in cui il candidato, Repubblicano o Democratico, aveva un vantaggio molto ampio sull’avversario. In tutti i seggi che fin da prima del voto erano considerati maggiormente in bilico e combattuti, e che secondo gli esperti avrebbero deciso il controllo del Congresso, i risultati sono ancora incerti.

I primi risultati mostrano già alcune tendenze, anche se è ovviamente molto presto e potrebbero essere ribaltate. È probabile, per esempio, che non ci sarà quella che i media americani avevano chiamato “onda rossa”, cioè una vittoria schiacciante per i Repubblicani (rosso è il colore del partito). Per ora, a giudicare dai primi risultati, il Partito democratico sta tenendo in varie elezioni contese. I Repubblicani hanno ancora ottime possibilità di vincere alla Camera e buone di vincere al Senato, ma i numeri mostrati nelle ultime settimane dai sondaggi avevano fatto sperare alcuni di loro in una vittoria più travolgente.

Le elezioni al Senato sono di gran lunga le più combattute, perché basta pochissimo per cambiare gli equilibri politici: finora al Senato Democratici e Repubblicani sono stati in parità, con 50 senatori a testa, ma i Democratici hanno formalmente la maggioranza perché la vicepresidente Kamala Harris ha diritto di voto, in caso di pareggio. Significa che basta che un seggio passi da un partito all’altro per cambiare la maggioranza.

I seggi più contesi, che potrebbero più facilmente passare da un partito all’altro, sono: Pennsylvania, Arizona, Wisconsin, Georgia, Nevada. In ciascuna di queste elezioni, tuttavia, i candidati sono ancora troppo vicini per poter stabilire un vincitore.

Anche nelle elezioni per le altre cariche è ancora molto presto per avere un quadro completo. Tra le altre cose, gli americani e le americane hanno votato per eleggere il governatore o la governatrice in 36 stati, rinnovare quasi tutti i parlamenti statali e scegliere moltissime altre cariche locali. Nelle elezioni a governatore, è già stata annunciata la vittoria di vari Repubblicani piuttosto famosi che però erano in notevole vantaggio sui loro avversari, come Ron DeSantis in Florida, Greg Abbott in Texas e Brian Kemp in Georgia. Tutti e tre erano già governatori, e sono stati riconfermati battendo il proprio avversario Democratico.