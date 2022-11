È crollata una villetta vicino a Tiana, in provincia di Nuoro: due persone sono state soccorse e altre due risultano disperse

Martedì mattina è crollata una villetta nella periferia di Tiana, in provincia di Nuoro, in Sardegna: due persone sono state soccorse e altre due risultano disperse. Le persone estratte dalle macerie sono una coppia di anziani, una donna e un uomo trasportati rispettivamente all’ospedale di Nuoro e a quello di Cagliari; al momento sono in corso le ricerche per trovare la figlia della coppia e suo marito. Secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del Fuoco, il crollo è stato provocato dall’esplosione di una bombola di gas.

🔴 #Nuoro, crollo abitazione: prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco a Tiana, squadre e #cinofili alla ricerca tra le macerie di due possibili dispersi. Operazioni in corso [#8novembre 11:30] pic.twitter.com/elqGT5kdBY — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 8, 2022