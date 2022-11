Una diretta sulle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti

Martedì negli Stati Uniti si voterà per le elezioni di metà mandato, le midterm, quelle che avvengono a due anni di distanza dall’inizio del mandato del presidente e che con il loro risultato possono determinarne i successivi due.

Quelle di quest’anno saranno probabilmente perse dal partito che esprime il presidente, come accade quasi sempre: quindi il Partito Democratico del presidente Joe Biden, che rischia di perdere la sua fragile maggioranza alla Camera e al Senato. Ma niente è inesorabile in politica, i sondaggi descrivono una situazione in cui due o tre punti percentuali di errore in un senso o nell’altro possono cambiare moltissimo, e in ogni caso anche la dimensione della probabile sconfitta del partito in carica può aprire molte strade diverse per la politica statunitense dei prossimi anni, oltre a mostrarci come stanno cambiando gli Stati Uniti in un momento storico delicato per gli Stati Uniti stessi e per tutto il mondo.

Saranno elezioni importanti, insomma, e da capire bene nelle loro implicazioni possibili. Ne parleranno martedì – domani – Francesco Costa e Luca Sofri, in una diretta per abbonate e abbonati del Post. La diretta sarà trasmessa su questa pagina e chi lo desidera può lasciare domande per Luca e Francesco nei commenti qui sotto.

E sì: la diretta verrà salvata e resterà a disposizione di chi vorrà rivederla. A domani!