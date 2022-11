Trump potrebbe ricandidarsi «molto, molto, molto probabilmente»

Giovedì notte, durante un evento di campagna elettorale a Sioux City (in Iowa) per le elezioni di metà mandato, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto la dichiarazione più esplicita finora sulla possibilità di ricandidarsi alle presidenziali del 2024, dicendo che lo farà «molto, molto, molto probabilmente».

Trump non ha ancora ufficializzato che si ricandiderà, ma da molto tempo (praticamente subito dopo la sua sconfitta nel 2020) esperti e commentatori ipotizzano che proverà a riottenere la presidenza nel 2024. Trump continua a sostenere la teoria falsa e senza fondamento per cui la vittoria alle elezioni del 2020 gli sarebbe stata sottratta con la frode, e praticamente da allora non ha mai smesso di fare accenni anche piuttosto espliciti al fatto che si potrebbe ricandidare. Quello di giovedì però è stato il più palese di tutti.

TRUMP: “In order to make our country successful and safe and glorious, I will very very very will probably do it again. Get ready that’s all I’m telling you — very soon.” pic.twitter.com/YPjN6O50BD

— Benny Johnson (@bennyjohnson) November 4, 2022