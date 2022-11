C’è stato un nubifragio a Montella, in provincia di Avellino

Venerdì attorno all’ora di pranzo c’è stato un nubifragio in provincia di Avellino, che ha colpito soprattutto il comune di Montella, vicino al parco regionale dei monti Picentini. Le piogge intense hanno formato un fiume di acqua e fango che ha trascinato lungo le vie centrali della città alcune parti degli stand che erano stati allestiti per una sagra della castagna, una specialità della zona. L’amministrazione comunale ha raccomandato agli abitanti di Montella di evitare gli spostamenti in auto, soprattutto lungo il percorso della Festa della Castagna, per lasciare libero il passaggio per i mezzi di emergenza. Al momento non sono segnalati feriti.

Sempre a causa di un nubifragio che ha colpito la zona di Mercato San Severino, che si trova una ventina di chilometri a sud-ovest di Montella e circa 10 chilometri a nord di Salerno, centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati per ore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Nello stesso comune di Mercato San Severino sono state segnalate anche auto bloccate nei sottopassi allagati: le acque dei torrenti Solofrana e Calvagnola sono uscite dagli argini, allagando le strade della frazione di Sant’Angelo.

Le forti piogge hanno creato disagi anche a Fisciano e Baronissi, vicino a Mercato San Severino, dove attualmente stanno intervenendo i vigili del fuoco. Il sindaco di Fisciano ha firmato un’ordinanza che stabilisce per oggi la chiusura della sede distaccata dell’Università di Salerno, di alcune strade e di altre strutture pubbliche, tra cui le scuole, i parchi e gli impianti sportivi.

Nel frattempo fino alle 8 di sabato mattina resta in vigore in tutta la Campania un’allerta gialla della Protezione Civile per i rischi collegati alle forti piogge.

