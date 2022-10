Il crollo di un ponte pedonale in India

Domenica più di 130 persone sono morte a causa del crollo di un ponte pedonale sospeso sul fiume Machchhu, vicino alla città indiana di Morbi, nello stato centro-occidentale del Gujarat. Secondo molte testimonianze, al momento del crollo sul ponte c’erano circa 400 persone, che lo stavano attraversando per la celebrazione di un rito religioso: almeno 177 sono state soccorse, ma ce ne sono altre che risultano ancora disperse. Il ponte era stato inaugurato nel 1879 durante la dominazione britannica, era conosciuto come “Julto pul” ed era considerato un’attrazione turistica: era stato riaperto il 26 ottobre dopo circa sei mesi di lavori di restauro.

Domenica con le primissime ricostruzioni dell’incidente si era parlato di alcune decine di morti, ma adesso secondo le fonti del Times of India le persone morte sarebbero 134 (circolano numeri anche più alti). Un soccorritore intervistato dalla tv indiana NDTV ha detto che fra i morti ci sono anche «molti bambini piccoli».

Le cause del crollo del ponte, che era lungo 230 metri e largo 1,25, non sono note: il governo statale ha aperto un’indagine.

Nel frattempo stanno proseguendo le operazioni di soccorso per cercare le persone disperse, che tuttavia sono state complicate dalla scarsa visibilità nelle ore serali. Per aiutare nei soccorsi sono arrivate sul posto alcune squadre dell’esercito, della marina, dell’aeronautica militare e della guardia costiera indiana. Stanno dando una mano anche 200 volontari della zona.

Quello di domenica non è il primo disastro collegato al fiume Machchhu a Morbi. Nell’agosto del 1979 una diga in terra battuta che era stata costruita pochi anni prima collassò a causa delle abbondanti piogge e provocò un’enorme inondazione che sommerse la città, dove allora abitavano circa 60mila persone: secondo i dati ufficiali, i morti furono circa mille, ma in base ad altre stime sarebbero stati fino a 25mila.