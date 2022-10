Un uomo verrà processato per l’omicidio di 39 persone trovate morte in un container in Inghilterra nel 2019

Nel tribunale di Chelmsford, in Inghilterra, è iniziato il processo contro un uomo accusato dell’omicidio di 39 persone di origini vietnamite. I corpi erano stati trovati tre anni fa nel container di un camion nella zona industriale di Grays, una città a est di Londra. L’uomo si chiama Marius Mihai Dragici ed era stato arrestato ad agosto in Romania. È accusato di omicidio colposo per tutte e 39 le vittime e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: secondo le indagini infatti Dragici faceva parte di un’organizzazione criminale che coordinava viaggi illegali verso il Regno Unito.

Già a maggio 2020 erano state arrestate 26 persone in Belgio e Francia per lo stesso fatto e un mese prima l’autista nordirlandese del camion Maurice Robinson si era dichiarato colpevole durante il processo contro di lui. Secondo l’autopsia la morte dei 39 migranti, fra cui due ragazzi di 15 anni, sarebbe avvenuta per una combinazione di ipossia (carenza di ossigeno) e di ipertermia, cioè eccessivo innalzamento della temperatura corporea, dovuto al fatto di essere rimasti per ore in uno spazio chiuso.