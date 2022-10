Le cose che sappiamo dell’incendio nel carcere di Teheran

Per oltre 40 anni il carcere di Evin a Teheran è stato il simbolo più visibile del governo autoritario della Repubblica Islamica, un complesso minaccioso costruito sulla paura e sul controllo assoluto. Le proteste raramente fanno breccia nelle mura della prigione. Ma la notte del 15 ottobre enormi incendi hanno devastato Evin, uccidendo almeno otto persone e ferendone 61, in base a quanto riferito dai mezzi di informazione statali. Le famiglie dei detenuti temono che il vero bilancio sia molto più alto.

Il disastro ha coinciso con le manifestazioni di protesta nazionali che hanno attraversato l’Iran nell’ultimo mese e con una brutale repressione da parte delle forze di sicurezza del paese, che hanno ucciso decine di manifestanti e arrestato diverse migliaia di persone. Alcuni dei detenuti sono stati portati a Evin, del quale i gruppi per i diritti umani hanno documentato una lunga storia di torture e altri abusi.

Video straordinari registrati la notte dell’incendio mostrano persone che urlano «Morte al dittatore» e «Morte a Khamenei», un riferimento alla Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, e slogan dei manifestanti, mentre vengono sparati colpi d’arma da fuoco e le fiamme si innalzano sopra la prigione. Per capire cosa sia successo quella notte, il Washington Post ha analizzato decine di foto e video, ha parlato con attivisti, avvocati, ex detenuti e famiglie degli attuali detenuti, e ha consultato esperti di incendi dolosi, armi e audio forense.

For more than 40 years, Evin prison in Tehran has been the most visible symbol of the Islamic Republic’s authoritarian rule.

But on Oct. 15, massive fires tore through Evin, killing at least eight people and injuring 61, according to state media. https://t.co/hClb1r6iQE pic.twitter.com/S902ZHVcIr

— The Washington Post (@washingtonpost) October 26, 2022