Come è fatto il nuovo numero di Cose spiegate bene

E giustizia per tutti è il nuovo numero di Cose spiegate bene, la rivista cartacea del Post dedicata a singoli temi da spiegare e raccontare. Le persone abbonate al Post possono già ordinare e ricevere prima di tutti E giustizia per tutti, che sarà in libreria dal prossimo 3 novembre e che si occupa della giustizia in Italia e prova a spiegarne tutti quegli aspetti di cui si parla o si sente parlare tanto ma dei quali spesso si ha una comprensione scarsa o approssimativa.

Giovedì 27 ottobre, a partire dalle 18, il nuovo numero di Cose spiegate bene sarà presentato e raccontato in diretta streaming dal peraltro direttore del Post Luca Sofri e da Carlo Blengino, avvocato penalista che ha collaborato con il Post come consulente per la scrittura di E giustizia per tutti. La presentazione sarà trasmessa su questa pagina.

L’incontro sarà dedicato ad abbonate e abbonati del Post, che se hanno domande sul nuovo numero di Cose possono scriverle nei commenti, qui sotto.